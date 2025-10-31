Policías de Río Cuarto salvan la vida de un bebé que se ahogó con leche materna

Dos efectivos de la Policía de Córdoba lograron reanimar a un bebé de apenas un mes de vida que se encontraba inconsciente luego de haberse ahogado mientras ingería leche materna, en un hecho ocurrido anoche en la ciudad de Río Cuarto.

El episodio tuvo lugar en calle O’Higgins al 2000, cuando un llamado al 911 alertó sobre la desesperante situación. De inmediato, acudieron al lugar dos agentes del Grupo de Saturación Móvil, quienes al constatar que el pequeño no reaccionaba, comenzaron a realizar maniobras de reanimación.

De forma coordinada, los efectivos establecieron además un cordón sanitario con el apoyo de otros móviles para agilizar el traslado al hospital San Antonio de Padua, donde el bebé fue recibido por el personal médico.

Gracias a la rápida intervención policial, el niño logró estabilizarse durante el trayecto y, tras ser asistido, se informó que se encuentra fuera de peligro.