Robo absurdo en Córdoba: se llevaron un cono y los atraparon minutos después

Durante la madrugada de este viernes, la Policía de Córdoba detuvo a dos personas —un hombre mayor de edad y un menor— luego de sustraer un cono señalizador de un control vehicular situado en la intersección de avenida 11 de Septiembre y Malagueño, en barrio Marco Sastre.

uD83DuDCF9 Insólito robo en Córdoba: cámaras del 911 captaron a un hombre y un menor llevándose un cono de un control vehicular en Av. 11 de Septiembre y Malagueño. uD83DuDE94 Fueron detenidos minutos después y se recuperó el elemento. #Córdoba #Policía pic.twitter.com/m2WGD330vI — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 31, 2025

El insólito hecho fue registrado por las cámaras del 911, que alertaron a los uniformados mientras los implicados se daban a la fuga en un vehículo. Tras un rápido operativo, fueron interceptados y detenidos, logrando el recupero del cono y el secuestro del rodado en el que circulaban.

Las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar la participación de ambos en el episodio.