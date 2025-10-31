Robo absurdo en Córdoba: se llevaron un cono y los atraparon minutos después

Madrugada en Córdoba
Robo absurdo en Córdoba: se llevaron un cono y los atraparon minutos despuésUn hombre y un menor fueron aprehendidos luego de sustraer un cono señalizador de un control vehicular en barrio Marco Sastre.
Durante la madrugada de este viernes, la Policía de Córdoba detuvo a dos personas —un hombre mayor de edad y un menor— luego de sustraer un cono señalizador de un control vehicular situado en la intersección de avenida 11 de Septiembre y Malagueño, en barrio Marco Sastre.
El insólito hecho fue registrado por las cámaras del 911, que alertaron a los uniformados mientras los implicados se daban a la fuga en un vehículo. Tras un rápido operativo, fueron interceptados y detenidos, logrando el recupero del cono y el secuestro del rodado en el que circulaban.
Las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar la participación de ambos en el episodio.