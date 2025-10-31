“¡Te voy a matar!”: gritos, amenazas y miedo en un barrio de Carlos Paz

Amenazas y tensión en barrio Miguel Muñoz
“¡Te voy a matar!”: gritos, amenazas y miedo en un barrio de Carlos PazVecinos alertaron a la policía al escuchar gritos en calle Los Cóndores. La mujer, que vive con sus hijos, logró resguardarse mientras el agresor gritaba amenazas de muerte.
Una tarde que debía ser de fiesta terminó en miedo y tensión en barrio Miguel Muñoz, cuando un hombre irrumpió en la vivienda que alquila a una mujer con sus hijos y comenzó a gritarle amenazas.
El hecho ocurrió en una casa de calle Los Cóndores, donde los vecinos escucharon los gritos de la mujer desesperada: “¡Salí, sos un enfermo!”, mientras el agresor respondía a los gritos: “¡Te voy a matar!”. Los chicos, que estaban disfrazados para salir a celebrar Halloween, se refugiaron en el interior del domicilio, aterrados por la escena.
En medio del forcejeo, el hombre rompió el portón de entrada e intentó ingresar a la vivienda, lo que provocó aún mayor alarma entre los vecinos, que comenzaron a gritar pidiendo ayuda.
Minutos después, varios llamados al 911 movilizaron un amplio operativo: tres móviles y dos motos de la Policía de Córdoba llegaron al lugar y rodearon la vivienda. El hombre fue detenido tras intentar resistirse, mientras la mujer fue contenida y puesta a resguardo por los efectivos.
Una vecina del frente intentó intervenir para detener la violencia, pero otros residentes se lo impidieron al advertirle que el hombre “es muy violento” y que “no era la primera vez que pasaba algo así”. Según contaron, no es la primera inquilina que sufre agresiones del mismo propietario: la mujer que vivía antes en esa casa también había denunciado amenazas y decidió mudarse por miedo.
Los vecinos aseguraron que el detenido ya había sido arrestado en otras oportunidades y que mantiene una conducta violenta no solo con sus inquilinos, sino también con otros residentes del barrio. “Intentó entrar a una casa que no era suya”, relató un vecino. “Ya lo conocemos, siempre provoca disturbios”.
Tras la detención, la policía le recomendó a la mujer no permanecer en la vivienda por razones de seguridad. El caso quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras los vecinos reclaman mayor presencia policial y medidas concretas para poner fin a los reiterados hechos de violencia en la zona.