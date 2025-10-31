“¡Te voy a matar!”: gritos, amenazas y miedo en un barrio de Carlos Paz

Una tarde que debía ser de fiesta terminó en miedo y tensión en barrio Miguel Muñoz, cuando un hombre irrumpió en la vivienda que alquila a una mujer con sus hijos y comenzó a gritarle amenazas.

El hecho ocurrió en una casa de calle Los Cóndores, donde los vecinos escucharon los gritos de la mujer desesperada: “¡Salí, sos un enfermo!”, mientras el agresor respondía a los gritos: “¡Te voy a matar!”. Los chicos, que estaban disfrazados para salir a celebrar Halloween, se refugiaron en el interior del domicilio, aterrados por la escena.

En medio del forcejeo, el hombre rompió el portón de entrada e intentó ingresar a la vivienda, lo que provocó aún mayor alarma entre los vecinos, que comenzaron a gritar pidiendo ayuda.

Minutos después, varios llamados al 911 movilizaron un amplio operativo: tres móviles y dos motos de la Policía de Córdoba llegaron al lugar y rodearon la vivienda. El hombre fue detenido tras intentar resistirse, mientras la mujer fue contenida y puesta a resguardo por los efectivos.

Una vecina del frente intentó intervenir para detener la violencia, pero otros residentes se lo impidieron al advertirle que el hombre “es muy violento” y que “no era la primera vez que pasaba algo así”. Según contaron, no es la primera inquilina que sufre agresiones del mismo propietario: la mujer que vivía antes en esa casa también había denunciado amenazas y decidió mudarse por miedo.

Los vecinos aseguraron que el detenido ya había sido arrestado en otras oportunidades y que mantiene una conducta violenta no solo con sus inquilinos, sino también con otros residentes del barrio. “Intentó entrar a una casa que no era suya”, relató un vecino. “Ya lo conocemos, siempre provoca disturbios”.

Tras la detención, la policía le recomendó a la mujer no permanecer en la vivienda por razones de seguridad. El caso quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras los vecinos reclaman mayor presencia policial y medidas concretas para poner fin a los reiterados hechos de violencia en la zona.