Un ladrón quiso robar una peluquería en Carlos Paz, pero el rápido accionar policial lo impidió

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando un hombre intentó ingresar a la peluquería “Hugo Amadey”, ubicada en pleno centro de Villa Carlos Paz.

Según relató el propietario, el individuo intentó forzar la puerta del local, pero la rápida intervención de la policía —que llegó al lugar en menos de cinco minutos— frustró el intento de robo.

Gracias al aviso de vecinos y a la pronta respuesta del personal policial, no se registraron daños ni faltantes. El comerciante destacó la eficiencia de los efectivos y expresó su agradecimiento por la labor realizada.