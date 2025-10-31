Veintitrés personas detenidas y siete vehículos recuperados en distintos operativos policiales

Amplio despliegue en el sur provincial
Veintitrés personas detenidas y siete vehículos recuperados en distintos operativos policialesDurante la última semana, la Policía de Córdoba realizó diversos procedimientos en el departamento General San Martín, que derivaron en la detención de 23 personas por delitos y contravenciones.
En el marco de una serie de controles y patrullajes desarrollados en el sur provincial, la Policía de Córdoba concretó 23 detenciones por hechos de hurto, robo, daños, amenazas y distintas infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.
Los operativos se extendieron durante toda la semana en distintas localidades del departamento General San Martín, y permitieron además recuperar siete vehículos, entre ellos una camioneta que había sido sustraída de un domicilio particular.
Desde la fuerza destacaron que los procedimientos se enmarcan en tareas preventivas y de investigación desarrolladas en conjunto con las dependencias locales, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región.
Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.