Veintitrés personas detenidas y siete vehículos recuperados en distintos operativos policiales

En el marco de una serie de controles y patrullajes desarrollados en el sur provincial, la Policía de Córdoba concretó 23 detenciones por hechos de hurto, robo, daños, amenazas y distintas infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

Los operativos se extendieron durante toda la semana en distintas localidades del departamento General San Martín, y permitieron además recuperar siete vehículos, entre ellos una camioneta que había sido sustraída de un domicilio particular.

Desde la fuerza destacaron que los procedimientos se enmarcan en tareas preventivas y de investigación desarrolladas en conjunto con las dependencias locales, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.