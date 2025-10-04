Durante la mañana de este sábado, un hombre y una mujer fueron detenidos por la Policía en barrio La Quinta deCarlos Paz, luego de ser sorprendidos arrojando objetos contra una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.05 horas, en calle Baudelaire, donde personal del Comando de Acción Preventiva acudió tras un llamado a la Central de Comunicaciones. Al llegar, los efectivos observaron a una pareja que tenía ladrillos en sus manos y que estaba apedreando la fachada de una casa.

De inmediato, los uniformados procedieron al control y aprehensión de una mujer de 29 años y un joven de 23, además del secuestro de dos piedras y una gomera.

El propietario del domicilio constató daños en la puerta de ingreso y se instruyeron actuaciones judiciales bajo la supervisión del magistrado interviniente.