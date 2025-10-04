Carlos Paz: tres jóvenes detenidos por intentar irse de un hotel sin pagar

Villa Carlos Paz. Tres jóvenes fueron detenidos este sábado en un hotel de barrio Villa del Lago tras intentar retirarse del lugar sin abonar la suma correspondiente a su estadía, valuada en más de 2,5 millones de pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:20 en el establecimiento “Hotel Domus Like”, ubicado en pasaje Sarmiento. Según informaron fuentes policiales, personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado por la Central de Comunicaciones y, al llegar al lugar, se entrevistó con el encargado, quien denunció que tres huéspedes intentaban abandonar el hotel sin pagar.

La deuda ascendía a $2.588.902, monto que los jóvenes —de 21, 22 y 24 años— se negaban a abonar. Ante la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de los implicados, quienes fueron trasladados a la Alcaldía local.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras avanza la investigación por el delito de estafa.

