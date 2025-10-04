Choque entre un camión y una Kangoo dejó un herido en San Bartolomé

Un accidente de tránsito ocurrido pasadas las 11 de la mañana sobre la ruta provincial 3, a unos cuatro kilómetros al sur de Colonia San Bartolomé, dejó como saldo un joven herido y la ruta parcialmente obstruida.

El hecho involucró a un camión Mercedes Benz Atego, conducido por un hombre de 54 años oriundo de Tucumán, quien resultó ileso, y a un furgón Renault Kangoo blanco, guiado por un joven de 23 años de la ciudad de San Francisco.

Tras la colisión, el acoplado del camión quedó atravesado sobre la calzada, por lo que el tránsito debió ser interrumpido y desviado por un camino rural, bajo la coordinación de Bomberos Voluntarios y personal policial.

El conductor del utilitario fue trasladado al hospital de San Francisco, donde se le constataron lesiones de consideración, aunque se encuentra fuera de peligro.