Condenaron a 32 de años de cárcel a “Dumbo”, el capo narco peruano

Buenos Aires. El capo narco peruano Raúl Martín Maylli Rivera (44), conocido como “Dumbo”, fue condenado este viernes a una pena única de 32 años de prisión como jefe de una organización dedicada a la venta de drogas en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en parte del territorio de Lomas de Zamora.

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, quienes hallaron a Maylli Rivera culpable de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de más de tres personas y por utilizar menores de edad, además de hacerlo cerca de espacios deportivos; y coautor de acopio de armas y municiones.

“Dumbo” lideró entre 2019 y 2021 una banda que manejaba puntos de venta en la Villa 1-11-14, el Barrio Padre Mugica de Villa Lugano, el Barrio Bermejo (ex-Villa 19) y en la localidad bonaerense de Villa Fiorito.

Según la investigación, en su rol de cabecilla impartía órdenes directas, usaba menores de edad como asistentes y organizaba el funcionamiento de la estructura con barricadas para obstaculizar la llegada de la Policía.

A lo largo del juicio, se presentaron videos y fotografías en las que se lo observa armado, rodeado de personas de su confianza encargadas de custodiarlo, además de imágenes de integrantes apostados en los puestos de venta y el traslado de droga en bolsas hacia depósitos distribuidos por la zona.

El fiscal general Marcelo Colombo exhibió cuadernos incautados que dejaban constancia de la recaudación semanal. En una semana la banda llegó a juntar unos 84 mil dólares por cocaína y unos 49 mil dólares por marihuana, según el tipo de cambio vigente en ese momento.