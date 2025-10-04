Denuncias vecinales permitieron desbaratar un punto de drogas en Río Cuarto

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) permitió cerrar un punto de venta de drogas en la ciudad de Río Cuarto, donde fue detenido un joven de 26 años.

La intervención se realizó luego de denuncias anónimas que alertaron sobre la actividad ilícita en una vivienda ubicada sobre calle Carlos Rodríguez al 1700, en barrio Cola de Pato.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dosis de cocaína y marihuana, además de otros elementos relacionados con el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto, el detenido y los elementos incautados fueron trasladados a sede judicial para continuar con la investigación.