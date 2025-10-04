Dolor en Carlos Paz por la muerte de una docente muy querida

La comunidad educativa de Carlos Paz atraviesa un profundo dolor tras el fallecimiento de la docente Ana María Barrera, quien dejó una huella imborrable en generaciones de niños de la Escuela Primaria Isla de los Estados.

Ana María falleció el 3 de octubre de 2025, a los 61 años. Sus restos fueron velados este sábado y cremados en el Crematorio Virgen de la Merced, en Toledo.

Durante su extensa trayectoria, fue reconocida por su vocación, dulzura y entrega diaria, acompañando con paciencia y afecto a cada alumno y familia.

En las redes sociales de la empresa funeraria donde se informó la noticia, numerosos exalumnos, compañeros y familiares expresaron su pesar con mensajes cargados de emoción y gratitud.

Entre ellos, se destacaron palabras que recordaron a la “seño Ana María” como una gran persona, madre y maestra, con frases que evocaron su paso por las aulas del Isla de los Estados, sus enseñanzas y el cariño que dejó en cada uno de sus estudiantes.

Muchos manifestaron la tristeza por su partida y enviaron condolencias a sus hijos, nietos y seres queridos, deseándole descanso eterno y luz en su camino.