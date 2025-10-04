Dos carlospacenses fueron detenidos con 62 adoquines robados en Icho Cruz

Durante la madrugada de este sábado, personal policial de Icho Cruz detuvo a una pareja acusada de sustraer adoquines en la zona de calle Tucumán y Santa Elena.

El hecho fue advertido por operadores del sistema de videovigilancia de la guardia local, quienes observaron a un hombre y una mujer cargando los bloques en el baúl de un automóvil Renault Sandero. Ante esta situación, se dio aviso inmediato a los móviles policiales y se implementó un operativo cerrojo en conjunto con las guardias locales.

Noticias Relacionadas Un motociclista resultó con fractura tras impactar contra un auto en avenida Cárcano

Minutos después, los agentes lograron interceptar el vehículo y aprehender a sus ocupantes, un hombre de 43 años y una mujer de 39, ambos oriundos de Villa Carlos Paz.

En el procedimiento se secuestraron 62 adoquines y el automóvil utilizado para el traslado. Los detenidos fueron trasladados a la alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.