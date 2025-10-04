Dos motociclistas internados con lesiones graves tras un choque en Villa Nueva

Dos jóvenes resultaron con lesiones graves tras un choque entre motocicletas ocurrido durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Villa Nueva, departamento General San Martín.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 00:20, en la intersección de calle Comercio y avenida Carranza, cuando, por causas que se investigan, colisionaron una Honda CB Twister 125 cc, conducida por un hombre de 23 años, y una Motomel 150 cc, guiada por un joven de 21.

Ambos fueron asistidos por personal del servicio de emergencias municipal y trasladados al Hospital Regional Pasteur de Villa María. Los médicos diagnosticaron fractura de antebrazo derecho para el primer conductor y múltiples fracturas faciales y mandibulares para el segundo, quien quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sin riesgo de vida aparente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 3, bajo la dirección del magistrado interviniente, Dr. René Bosio, con la secretaría de la Dra. Soledad Pepino.