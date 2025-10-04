Dos mujeres hospitalizadas tras un choque de motos en los Cortes de Furt

Dos mujeres resultaron heridas esta tarde tras un choque entre dos motocicletas ocurrido sobre la ruta 38, en el sector de Cortes de Furt.

Según informaron fuentes policiales, las mujeres —de 54 y 34 años— circulaban en una Appia 150 cc cuando, por causas que se intentan establecer, fueron impactadas por una Motomel CB 125 cc conducida por un hombre de 61 años.

El servicio de emergencias diagnosticó a una de ellas traumatismo con herida cortante en la pierna izquierda, mientras que la otra sufrió traumatismo leve en la misma zona. Ambas fueron trasladadas al Hospital Sayago para una mejor atención.

El tránsito se vio parcialmente afectado en la zona mientras trabajaban los equipos policiales y sanitarios.