El GPS los delató: recuperan en Córdoba un camión robado en La Rioja

Un camión Scania Euro 5 Opticruise con acoplado, valuado en más de 100 mil dólares y robado días atrás en la provincia de La Rioja, fue recuperado por la Policía de Córdoba tras un rápido operativo en la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba.

El procedimiento se desarrolló en la zona de Tránsito Pesado Sur, luego de que el propietario del vehículo alertara a las autoridades mediante el sistema de seguimiento satelital (GPS), que permitió ubicar el rodado en tiempo real.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el camión se encontraba estacionado y sin ocupantes. Posteriormente, se confirmó que presentaba pedido de secuestro vigente, por lo que fue puesto a disposición de la justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.