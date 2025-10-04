Entró armado, redujo a una familia y se llevó a la hija: rescate en Adelia María

Una intensa búsqueda culminó este sábado con el rescate de la joven secuestrada durante la madrugada en Adelia María, hecho que había generado conmoción y alarma en toda la comunidad.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, a cargo del Dr. Pablo Jávega, la joven de 29 años fue encontrada en buen estado de salud y derivada al Hospital San Antonio de Padua para su evaluación médica.

El autor del hecho fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad, robo calificado y violación de domicilio, tras los operativos realizados junto a la Policía de la Provincia de Córdoba.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada, cuando el hombre irrumpió en la vivienda de un reconocido médico veterinario, golpeó a la esposa y se llevó por la fuerza a su hija, provocando horas de angustia e incertidumbre en la localidad, que por estos días celebra su exposición rural anual.

El hallazgo de la víctima y la detención del agresor trajeron alivio tras una jornada marcada por el impacto y la tensión en la población.