Impactante: hallaron un feto durante limpieza de un micro de larga distancia

Un hallazgo estremecedor se produjo este sábado en la ciudad de Córdoba, cuando empleados de limpieza de un micro de larga distancia encontraron un feto de aproximadamente 15 centímetros en uno de los baños de la unidad.

El colectivo pertenece a la empresa Coata y había partido desde la localidad de Las Arrias con destino a la terminal de Córdoba Capital. Tras arribar a la ciudad, los micros son trasladados a un depósito ubicado en Avenida Vélez Arfiel al 6667, donde se realizan tareas de mantenimiento y limpieza antes de su próximo viaje. Fue durante esta labor que el personal se topó con el macabro hallazgo.

Noticias Relacionadas Insólita fuga en Carlos Paz: se metió en una alcantarilla para evitar ser detenido

Según informó el comisario inspector José Ponce de León a Cadena 3, “el encargado del micro dio aviso al 911, llegó personal policial, se recabaron los datos y se entregó el procedimiento a la unidad judicial de homicidios en jefatura”.

Hasta el momento, las autoridades no tienen indicios sobre quién pudo haber arrojado el feto durante el viaje. “Lo que sabemos con claridad es que esto ocurrió durante el trayecto, ya que se realizan limpiezas al salir de Las Arrias y luego en Córdoba”, explicó Ponce de León.

La investigación ya está en manos de la justicia. Se solicitarán las grabaciones de las cámaras de seguridad de la terminal de Córdoba y, de ser posible, de la localidad de Las Arrias, así como la información sobre los pasajeros que tomaron el colectivo, para determinar cómo ocurrió el hecho.

Por el momento, el caso continúa bajo investigación y las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de averiguación.