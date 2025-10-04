Insólita fuga en Carlos Paz: se metió en una alcantarilla para evitar ser detenido

Un hecho tan curioso como inusual ocurrió en la ciudad de Carlos Paz, donde un hombre de 31 años fue detenido luego de intentar escapar escondiéndose dentro de una alcantarilla.

Según informó la Policía de Córdoba, todo comenzó cuando una vecina alertó a los efectivos porque observó al hombre provocando daños en su motocicleta, que se encontraba estacionada dentro de un complejo habitacional.

Al advertir la presencia policial, el individuo emprendió la huida a pie y, en un intento desesperado por evadir el control, decidió meterse en una alcantarilla cercana. Sin embargo, fue rápidamente localizado y detenido por el personal actuante.

El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.