Madre e hijos detenidos por venta de cocaína en Villa de Soto

Una investigación del Ministerio Público Fiscal permitió desarticular una banda narco familiar que operaba en la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, con la detención de una mujer de 50 años y sus dos hijos de 21 y 24.

El operativo fue realizado por grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en una vivienda de calle Constitución s/n, barrio 9 de Julio, donde se hallaron 137 dosis de cocaína, dos plantas de cannabis sativa, dos balanzas digitales, $528.900 en efectivo y otros elementos vinculados al fraccionamiento y venta de drogas ilícitas.

Según las autoridades, los tres detenidos formaban parte de un mismo núcleo familiar dedicado al comercio de estupefacientes en el sector.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Cruz del Eje dispuso el traslado de los aprehendidos y el secuestro del material incautado a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.