Nuevo ataque contra la Policía: apedrearon un patrullero tras la detención de un menor

Un nuevo episodio de violencia urbana se registró en las últimas horas en barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba, donde un grupo de personas apedreó un patrullero tras la detención de un menor de edad con antecedentes delictivos.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Diagonal Ica y Juan Tissera, cuando efectivos de la Policía de Córdoba sorprendieron al joven mientras manipulaba el cableado eléctrico de un camión estacionado.

Tras una breve persecución, el menor fue reducido y detenido, secuestrándose en su poder inhibidores de alarmas y diversas herramientas utilizadas para cometer robos.

Mientras los uniformados se retiraban del lugar con el aprehendido, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras contra el móvil policial, provocando roturas en una de las ventanillas, aunque no hubo heridos.

El menor fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.