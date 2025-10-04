Precaución en San Marcos Sud por hundimiento del pavimento

La Policía de Córdoba emitió un aviso de tránsito por un hundimiento en la carpeta asfáltica de la ex Ruta Nacional 9 Sur, en el acceso a la localidad de San Marcos Sud.

Ante el deterioro del pavimento, personal policial y de tránsito colocó un reductor de velocidad provisorio para garantizar la seguridad de los conductores que transitan por la zona.

El tránsito permanece habilitado, aunque las autoridades recomiendan circular con precaución, especialmente en horas nocturnas o bajo condiciones de poca visibilidad.

El sector afectado será supervisado de manera permanente hasta que se ejecuten las tareas de reparación correspondientes.