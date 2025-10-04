Río Cuarto: un Renault Megane volcó camino a la Ruta 35

Accidente en la ruta E-86
Río Cuarto: un Renault Megane volcó camino a la Ruta 35El siniestro ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 77. Un Renault Megane perdió el control y dio varios tumbos; su conductor fue trasladado al Hospital Tomás Ponsone con lesiones leves.
Minutos antes de las 8 de la mañana, personal de Bomberos Voluntarios y de la Comisaría Moldes intervino en un vuelco ocurrido en el kilómetro 77 de la ruta E-86, camino a la Ruta Nacional 35.
En el lugar, los efectivos constataron que un Renault Megane, conducido por un hombre mayor de edad, perdió el control del vehículo y volcó varias veces sobre la banquina por causas que aún se intentan determinar.
El conductor, único ocupante del rodado, sufrió lesiones leves en primera instancia y fue trasladado al Hospital Municipal Tomás Ponsone para su atención y control médico.