Río Cuarto: un Renault Megane volcó camino a la Ruta 35

Minutos antes de las 8 de la mañana, personal de Bomberos Voluntarios y de la Comisaría Moldes intervino en un vuelco ocurrido en el kilómetro 77 de la ruta E-86, camino a la Ruta Nacional 35.

En el lugar, los efectivos constataron que un Renault Megane, conducido por un hombre mayor de edad, perdió el control del vehículo y volcó varias veces sobre la banquina por causas que aún se intentan determinar.

El conductor, único ocupante del rodado, sufrió lesiones leves en primera instancia y fue trasladado al Hospital Municipal Tomás Ponsone para su atención y control médico.