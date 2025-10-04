Sorpresivo hallazgo de una suma millonaria en operativos policiales

En el marco de una investigación judicial, la Policía de Córdoba realizó allanamientos simultáneos en los barrios Mariano Moreno y Palermo de la ciudad de Villa María, que derivaron en la detención de un hombre de 67 años acusado de encubrimiento.

Los procedimientos se efectuaron al mediodía y estuvieron a cargo de efectivos de la División Investigaciones, con el apoyo de personal de la Dirección de Investigaciones Operativas (Policía Judicial), bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de la Dra. Juliana Companys.

Durante los operativos, los uniformados secuestraron 10 millones de pesos, más de 400 dólares, cheques y diversos dispositivos electrónicos, además de otros elementos de interés para la causa.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.