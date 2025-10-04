Un motociclista resultó con fractura tras impactar contra un auto en avenida Cárcano

En horas de la madrugada de este sábado, un motociclista resultó herido tras un accidente ocurrido en la intersección de avenida Cárcano y calle Madrid, en el barrio Playas de Oro de Villa Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 49 años, al mando de un automóvil BMW, habría realizado una maniobra que derivó en el impacto con una motocicleta Honda CB1 conducida por un joven de 26 años.

El servicio de emergencias médicas acudió al lugar y diagnosticó al motociclista con una fractura en el miembro inferior derecho. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago para su atención.

El hecho es investigado por el magistrado interviniente para determinar las circunstancias del siniestro.