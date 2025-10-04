Vecinos redujeron a un hombre tras el robo de una bicicleta en plena madrugada

Un hombre de 27 años fue detenido esta madrugada en la ciudad de Las Varillas, luego de ser reducido por vecinos que lo sorprendieron cuando huía tras un robo a una vivienda.

El hecho ocurrió cerca de la 1:50, cuando personal policial acudió a la esquina de Tucumán y Urquiza tras recibir un aviso de aprehensión civil. Al llegar, los efectivos encontraron al joven inmovilizado sobre la calzada por varios vecinos del sector.

Según informaron las fuentes, el hombre había sustraído una bicicleta Oxea Ridich rodado 29 del interior de un domicilio ubicado en calle General Paz, propiedad de una mujer de 38 años.

La policía procedió a detener al hombre y secuestrar el rodado, que fue devuelto a su propietaria. El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente.