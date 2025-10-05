Accidente en Bialet Massé: un motociclista sufrió una fractura

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Rivera Indarte y avenida Independencia, en barrio Centro de la localidad de Bialet Massé.

Según informó la Policía, en el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas: una Honda Titán conducida por un hombre de 46 años y una Yamaha YBR al mando de un joven de 25. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron en el lugar.

El servicio de emergencias se hizo presente y diagnosticó al conductor de la Honda con fractura en el dedo anular izquierdo, por lo que fue trasladado al Hospital Funes para recibir una mejor atención médica.