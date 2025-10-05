Balearon a un hombre en su casa: investigan a su exnuera

Córdoba. Un violento ataque ocurrió durante la madrugada de este domingo en barrio Ameghino Norte de la ciudad de Córdoba, cuando un hombre fue baleado dentro de su vivienda.

El hecho se registró alrededor de las 2.30 de la mañana, momento en el que la víctima recibió un disparo en la cabeza efectuado desde el exterior de la propiedad.

Según trascendió, testigos del episodio señalaron a una mujer —identificada como la exnuera del hombre herido— como presunta autora del ataque.

El herido fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado con pronóstico reservado. En el lugar, efectivos policiales desplegaron un amplio operativo y hallaron varias vainas servidas, lo que confirmó que se efectuaron múltiples disparos contra la vivienda.

Hasta el momento no hay personas detenidas, y la investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Distrito 4, Turno 1°, a cargo de la doctora Andrea Martin, quien busca esclarecer la dinámica y los motivos del ataque.