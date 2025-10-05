Brutal intento de robo en Córdoba: naranjitas lo atacaron con palos para sacarle la campera

En la madrugada del domingo, alrededor de la 1:50, dos naranjitas fueron detenidos por la Policía de Córdoba luego de protagonizar un violento intento de robo en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Rosario de Santa Fe y Santiago del Estero, donde los cuidacoches atacaron a un hombre con palos para intentar robarle una campera. El episodio fue detectado por un operador del 911 que observó la agresión a través de las cámaras de seguridad.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, los agresores aún mantenían una actitud violenta. Ambos fueron reducidos y trasladados a sede policial. En el lugar se secuestraron dos chalecos refractarios y los palos utilizados en el ataque.

Afortunadamente, la víctima no resultó con lesiones de gravedad. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.