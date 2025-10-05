Cae en Carlos Paz un hombre con una camioneta robada y documentos falsos

Un hombre de 45 años fue detenido este domingo por la tarde en Sabatini al 50, barrio Centro de Villa Carlos Paz, luego de que personal del Escuadrón Motorizado Enduro descubriera que la camioneta Toyota Hilux que conducía tenía irregularidades en su identificación.

Durante un patrullaje preventivo, los agentes observaron que el vehículo presentaba patentes no homologadas por la DNRPA, por lo que procedieron a controlarlo. En el lugar se presentó el propietario, quien mostró una documentación que resultó aparentemente apócrifa.

Tras verificar los números de chasis y motor, los efectivos confirmaron que estaban adulterados. Además, al consultar el dominio en el sistema policial, se constató un pedido de secuestro vigente desde el 4 de julio de 2025, solicitado por la Unidad Departamental N° 5 de La Matanza (Buenos Aires).

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local, mientras que la camioneta quedó secuestrada a disposición de la justicia.