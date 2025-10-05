Cayeron enormes piedras que causaron destrozos en el sur de Córdoba

El fenómeno se registró durante la tarde de este sábado en la localidad de Bulnes, en el sur de la provincia de Córdoba, donde una tormenta de gran intensidad provocó la caída de granizo de gran tamaño, sorprendiendo a los habitantes y generando importantes daños materiales.

Vecinos registraron imágenes impactantes en las que se observan piedras de hielo del tamaño de una pelota de ping pong e incluso de un huevo, que cubrieron calles, patios y campos de la zona.

La Dirección de Gestión de Riesgos de Córdoba (DirGR) confirmó que se trató de un evento de fuerte intensidad localizado, con ráfagas de viento y una rápida acumulación de granizo que afectó al casco urbano y sectores rurales cercanos.

No se reportaron personas heridas, aunque varios vehículos y techos sufrieron roturas.