Despiste en la Circunvalación: cuatro jóvenes heridos y una chica grave

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada en la ciudad de Córdoba, cuando un automóvil Ford Focus despistó y chocó contra un muro en el kilómetro 40 de la Avenida Circunvalación, a la altura del barrio Cerro de las Rosas.

En el vehículo viajaban cuatro jóvenes que resultaron heridos. La conductora quedó inconsciente dentro del habitáculo y fue rescatada por personal del DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo), siendo trasladada al Hospital Misericordia con un traumatismo de cráneo. Los otros tres ocupantes fueron derivados con lesiones leves al Hospital Elpidio Torres.

Según los primeros datos, el siniestro se habría producido luego de que otro automóvil realizara una maniobra brusca que provocó el despiste del Ford Focus. El vehículo involucrado se dio a la fuga y es buscado por la Policía.