El Tren de las Sierras impactó contra un colectivo turístico en Villa Giardino

Pasadas las 15:00 de este domingo, el Tren de las Sierras protagonizó un nuevo accidente al impactar contra un colectivo de turismo que llevaba pasajeros a bordo.

El hecho tuvo lugar en el paso a nivel de calle Portecelo, en cercanías del Hotel Luz y Fuerza, en Villa Giardino.

Según las primeras informaciones, la colisión fue leve y no se registraron personas heridas. Tanto el personal ferroviario como los ocupantes del micro fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de traslados.

El tránsito permaneció interrumpido durante algunos minutos mientras se realizaban las tareas de verificación y despeje del cruce.