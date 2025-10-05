Emiten alerta por fuertes vientos del sur en Córdoba

La Policía de Córdoba informó que desde la noche de este domingo se prevé la presencia de vientos del sector sur, con velocidades sostenidas entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, de acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante este panorama, las autoridades recomendaron circular con precaución, especialmente en rutas y zonas descampadas donde el viento puede generar baja visibilidad o dificultar el manejo.

Se sugiere además asegurar elementos sueltos en patios y terrazas, y evitar estacionar vehículos bajo árboles o carteles que puedan desprenderse por la fuerza del viento.