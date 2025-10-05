Alerta meteorológica en la provincia

Emiten alerta por fuertes vientos del sur en Córdoba

Desde esta noche se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se recomienda circular con precaución.
domingo, 5 de octubre de 2025 · 19:40

La Policía de Córdoba informó que desde la noche de este domingo se prevé la presencia de vientos del sector sur, con velocidades sostenidas entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, de acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante este panorama, las autoridades recomendaron circular con precaución, especialmente en rutas y zonas descampadas donde el viento puede generar baja visibilidad o dificultar el manejo.

Se sugiere además asegurar elementos sueltos en patios y terrazas, y evitar estacionar vehículos bajo árboles o carteles que puedan desprenderse por la fuerza del viento.

