Gendarmería halló más de 10 mil municiones ocultas en encomiendas en Formosa

Iban de Buenos Aires a Formosa
Gendarmería halló más de 10 mil municiones ocultas en encomiendas en FormosaEl hallazgo se produjo cuando el escáner de Gendarmería detectó material inorgánico con forma de munición dentro de un envío proveniente de Villa Celina. El cargamento fue secuestrado por orden judicial.
Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron 10.440 municiones de distintos calibres y tres frascos de pólvora sin humo, que eran transportados como encomiendas en un vehículo de paquetería interceptado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1285, en el puesto de control “Gendarme Fermín Rolón”, de la ciudad de Clorinda, Formosa.
El utilitario provenía de Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires, y tenía como destino final la ciudad formoseña. Durante la inspección, el escáner CX100x100 de la fuerza detectó gran cantidad de material inorgánico con características similares a municiones.
Por orden del magistrado interviniente, se procedió a la apertura de los bultos, confirmándose que contenían 9.040 cartuchos calibre .22 mm, 1.250 calibre .38 SPL y 150 municiones calibre 44-40 win, además de tres frascos de pólvora sin humo con un peso de 454 gramos cada uno. El avalúo total del material secuestrado asciende a 16.585.000 pesos.
El magistrado dispuso el secuestro de la totalidad del material por infracción a la Ley Nacional N.º 20.429 (Armas y Explosivos).