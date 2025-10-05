Gendarmería halló más de 10 mil municiones ocultas en encomiendas en Formosa

Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron 10.440 municiones de distintos calibres y tres frascos de pólvora sin humo, que eran transportados como encomiendas en un vehículo de paquetería interceptado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1285, en el puesto de control “Gendarme Fermín Rolón”, de la ciudad de Clorinda, Formosa.

El utilitario provenía de Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires, y tenía como destino final la ciudad formoseña. Durante la inspección, el escáner CX100x100 de la fuerza detectó gran cantidad de material inorgánico con características similares a municiones.

Por orden del magistrado interviniente, se procedió a la apertura de los bultos, confirmándose que contenían 9.040 cartuchos calibre .22 mm, 1.250 calibre .38 SPL y 150 municiones calibre 44-40 win, además de tres frascos de pólvora sin humo con un peso de 454 gramos cada uno. El avalúo total del material secuestrado asciende a 16.585.000 pesos.

El magistrado dispuso el secuestro de la totalidad del material por infracción a la Ley Nacional N.º 20.429 (Armas y Explosivos).