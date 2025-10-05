Marihuana, cocaína y dinero: secuestran drogas en un allanamiento en Colonia Lola

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) cerró un punto de venta de estupefacientes y detuvo a un hombre con antecedentes penales, en el marco de un procedimiento realizado en calle Entre Ríos esquina Arcaydoz, en barrio Colonia Lola de la ciudad de Córdoba.

El operativo se concretó luego de varios meses de tareas investigativas y tras reunir pruebas que permitieron obtener la orden de allanamiento. En el domicilio, los agentes incautaron varias dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos relacionados a la comercialización de sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento participó personal especializado junto con canes detectores de narcóticos, que colaboraron en la localización de la droga.

El detenido había sido condenado anteriormente por comercialización de estupefacientes en 2019 y, según la investigación, utilizaba nuevamente su vivienda como punto de expendio.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado del hombre y las evidencias secuestradas a sede judicial.