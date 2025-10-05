Niños de 11 y 12 años dañaron silobolsas en una propiedad rural de Laboulaye

Cinco niños de entre 11 y 12 años fueron sorprendidos causando destrozos en una propiedad rural ubicada en la zona de La Quinta, en Laboulaye. Según informó la Policía de Córdoba, los menores fueron trasladados a la sede policial luego de ser descubiertos dañando silobolsas pertenecientes al establecimiento agropecuario.

Tras la intervención, los niños quedaron a disposición de la justicia, que deberá determinar las medidas correspondientes en el marco de la legislación vigente para menores de edad.

El hecho generó preocupación entre los productores de la zona, que en los últimos meses registraron distintos episodios de vandalismo en áreas rurales.