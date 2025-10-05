Se incendiaron 3 viviendas: hay 7 heridos

Córdoba. La Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba intervino en un incendio de grandes proporciones ocurrido anoche en barrio Silvano Funes, al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

El siniestro se desató cerca de las 23.55 en calle Jonás Larguía al 6.434, donde trabajaron dotaciones del cuartel 6° y cuartel 2° para contener las llamas.

El fuego afectó tres viviendas precarias ubicadas a la vera del canal, las cuales fueron consumidas por completo. Las pérdidas materiales fueron totales, dejando a las familias damnificadas sin sus pertenencias ni refugio.

Un servicio de emergencias médicas acudió al lugar y asistió a siete personas que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Afortunadamente, ninguno de los afectados debió ser trasladado a un centro de salud, según informaron fuentes policiales.

Las autoridades investigan ahora las causas que habrían originado el fuego, mientras que las familias afectadas reciben asistencia tras haber perdido la totalidad de sus bienes.

