Siete personas rescatadas tras incendio que destruyó tres viviendas en Córdoba

En horas de la noche, personal de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba intervino en un incendio de gran magnitud registrado sobre calle Jonás Larguía al 6400, en barrio Silvano Funes, en la zona sur de la capital provincial.

El fuego se propagó rápidamente y destruyó tres viviendas precarias ubicadas a la vera del canal, dejando pérdidas materiales totales. Durante el operativo, los bomberos trabajaron intensamente para contener las llamas y evitar su avance hacia otras construcciones cercanas.

Un servicio de emergencias médicas asistió en el lugar a siete personas que presentaban síntomas leves por inhalación de monóxido de carbono, aunque ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.

Las causas que provocaron el incendio aún se encuentran bajo investigación.