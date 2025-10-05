Tragedia en Río Tercero: una joven de 14 años cayó de su moto y murió horas después

Una adolescente de 14 años perdió la vida el sábado por la tarde tras caer de su motocicleta en un camino rural ubicado a unos dos kilómetros de la ciudad de Río Tercero.

Según informaron fuentes policiales, la joven circulaba por la zona cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y cayó violentamente al suelo.

Fue trasladada de urgencia al dispensario municipal, donde ingresó con un fuerte traumatismo de cráneo. Pese a los esfuerzos médicos, su estado era crítico y falleció horas más tarde.

El hecho ocurrió en un sector rural sin intervención de otros vehículos. No obstante, la Policía continúa trabajando para determinar las circunstancias del accidente.