Un adolescente de 15 años fue atrapado tras un robo viral en Córdoba

Barrio Observatorio
Un adolescente de 15 años fue atrapado tras un robo viral en CórdobaEl joven, con antecedentes penales, fue detenido por la Policía de Córdoba tras ser identificado por cámaras del 911 como autor del robo de celulares y daños a una camioneta.
Un adolescente de 15 años fue detenido por la Policía de Córdoba, acusado de protagonizar un robo que se viralizó en redes sociales, donde se lo veía sustraer teléfonos celulares y causar daños a una camioneta Chevrolet Tracker en barrio Observatorio.
El procedimiento se llevó a cabo tras un trabajo coordinado entre operadores de las cámaras del 911 y efectivos del CAP, quienes lograron identificar al joven y concretar su aprehensión en las últimas horas.
Fuentes policiales indicaron que el menor, que cuenta con antecedentes penales, fue puesto a disposición de la Justicia juvenil correspondiente.