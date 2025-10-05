Un trabajador cayó desde 12 metros mientras desmontaba una antena

Un grave accidente laboral ocurrió este mediodía en la localidad de San Lorenzo, departamento San Alberto. Un trabajador de 48 años cayó desde unos 12 metros de altura mientras realizaba tareas de desmontaje de una antena en una vivienda ubicada sobre calle Reyna Mora, sin número.

Según las primeras informaciones, una de las riendas principales que sostenía la estructura cedió repentinamente, provocando el colapso de la antena. El hombre, que no contaba con los elementos de protección adecuados, golpeó la copa de unos árboles antes de caer al suelo.

Personal del DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) de la Policía de Córdoba intervino en el lugar, brindó las primeras asistencias y coordinó el traslado del trabajador al Hospital Luis María Bellodi, donde fue atendido por múltiples lesiones.