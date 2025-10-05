Un tractor se incendió en un campo al este de Marcos Juárez

Anoche, alrededor de las 21:30, los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez acudieron a un campo situado a unos 10 kilómetros al este de la localidad, donde un tractor se había incendiado por causas que aún se investigan.

El fuego afectó por completo el implemento agrícola, y los efectivos debieron emplear unos 6.000 litros de agua para sofocar el foco ígneo. En el operativo participaron dos unidades, que trabajaron durante aproximadamente una hora hasta lograr controlar la situación.

No se reportaron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.