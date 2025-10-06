Abusó a la pareja de su ex jefe, secuestró a su hija y fue detenido

Un hombre fue detenido acusado de abusar de la pareja de su ex jefe y secuestrar a su hija en la provincia de Córdoba. Según contó el fiscal del caso, el agresor y su ex patrón habían terminado la relación laboral en buenos términos, por lo que se investigan los motivos del ataque atroz.

El hecho sucedió en la madrugada del sábado 4 de octubre en la localidad de Adelia María cuando el atacante, identificado como Sergio Sosa, de 37 años, irrumpió en la vivienda de su ex jefe, un médico veterinario, donde golpeó y abusó de su mujer y luego secuestró a su hija, de 29 años, durante varias horas.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que, tras el alerta radicada, se realizaron varios operativos por parte de la Policía de la provincia, lo que permitió dar con el paradero de la joven ese sábado por la tarde en la localidad de Las Acequias y la detención del autor del hecho.

La causa quedó de la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, de Pablo Jávega, quien en primera instancia dispuso la derivación de la víctima al hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde constataron que tenía algunas heridas cortantes y una fractura en uno de sus brazos.

Mientras que el agresor fue detenido e imputado por los delitos de privación ilegítima de libertad, robo calificado, abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio.

Luego de los primeros movimientos de la causa, el fiscal Jávega dio a conocer detalles de la investigación. Relató que el hombre, al verse acorralado, abandonó el auto en el que tenía secuestrado a la joven y se dio a la fuga, pero fue detenido a cuatro kilómetros del lugar.

Acerca de la relación entre Sosa y el veterinario, contó en diálogo con el programa Micrófono Abierto que el acusado había sido empleado del profesional y que hace un tiempo la relación laboral había finalizado en “buenos términos”, por lo que hay dudas respecto a por qué llevó a cabo este brutal accionar.