Alivio en el Champaquí: hallaron a los senderistas perdidos en el cerro

El intenso operativo de búsqueda desplegado en el Cerro Champaquí llegó a su fin este domingo con un desenlace positivo. Los bomberos voluntarios de Yacanto lograron rescatar a las personas que se encontraban extraviadas en la zona alta del cerro y concretaron el descenso con todos los involucrados a salvo.

Tras establecer contacto con los senderistas, los equipos iniciaron el regreso a pie hasta los vehículos, culminando un procedimiento que demandó varias horas de trabajo coordinado en condiciones de montaña.

Desde la institución destacaron la labor de la dotación interviniente y la colaboración de los vecinos que brindaron información útil para orientar la búsqueda.