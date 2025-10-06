Aseguran que intentaron secuestrar a un niño en las Sierras Chicas

Una mujer denunció públicamente el intento de secuestro de un niño de 11 años en las Sierras Chicas. El hecho habría acontecido durante el jueves pasado en la localidad de Villa Ani Mi, el pequeño habría logrado refugiarse en un kiosco y trascendió que tomó intervención la justicia.

La denunciante es Valeria Oreiro, quien hizo una presentación en la comisaría de La Granja y reveló que el menor fue perseguido por una camioneta blanca. «Mi hijo logró refugiarse a tiempo en el comercio. Le pedí a mi hijo si podía llegarse hasta el kiosco a traer unas galletitas. Es un lugar seguro, nosotros acá tenemos todo un vecindario que nos conocemos todos. Es un lugar muy pacífico en general. Él iba caminando y observó una maniobra muy abrupta que obviamente lo llena de susto y por eso huye»; dijo.

«Era una traffic que va en dirección por mi calle pero cuando la camioneta iba pasando ya por la calle, lo había superado. Entonces frena, hace marcha atrás y con toda dobla, muy velozmente, y lo empieza a encarar»; añadió en diálogo con El Doce.

La mujer aseguró que su hijo salió corriendo y alcanzó a tocar el timbre del kiosco, donde encontró refugio.

Luego que el chico contara lo sucedido, la madre alertó de la situación a un grupo de WhatsApp y avisó a la Guardia Urbana. Posteriormente, llegó un móvil policial al lugar y la familia fue trasladada hacia la comisaría de La Granja.