Córdoba: hallan una réplica de arma de fuego dentro de un vehículo robado

Efectivos policiales recuperaron en las últimas horas un vehículo robado en barrio San Fernando, en el marco de un procedimiento activado a través de la plataforma Cordobeses en Alerta.

El operativo tuvo lugar en Pasaje Andrés Oliva y Luis María Drago, donde una patrulla controló un automóvil que, tras la verificación correspondiente, presentaba pedido de secuestro. En el interior del rodado se hallaron una réplica de arma de fuego, un destornillador y una billetera con documentación, todos secuestrados para la investigación.

En barrio Empalme, otra intervención permitió la aprehensión de un hombre señalado por un robo mediante arrebato. El sospechoso, que opuso resistencia, fue reducido y se le secuestró el teléfono celular sustraído minutos antes.

Por su parte, en barrio Cerro de las Rosas, un conductor fue detenido luego de una persecución controlada por realizar maniobras peligrosas y cruzar semáforos en rojo. La policía interceptó el vehículo en calle Matorras al 3000, logrando su aprehensión y el secuestro del rodado.

El programa “Cordobeses en Alerta” continúa ampliando su alcance territorial en la ciudad de Córdoba, alcanzando actualmente 140 barrios y más de 67.600 vecinos adheridos. En las últimas semanas se incorporaron zonas como Bajo General Paz, Nueva Córdoba Anexo, Residencial Vélez Sarsfield y Valle del Cerro, fortaleciendo la red de participación comunitaria y respuesta rápida ante emergencias.