Detienen a una mujer en Córdoba con un auto lleno de objetos robados

En un operativo policial desarrollado en las últimas horas, una mujer fue detenida en barrio Guiñazú luego de un seguimiento realizado por personal de la Policía de Córdoba tras una alerta emitida por las cámaras del 911.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Del Pericón y De la Chacarera, donde los efectivos identificaron un vehículo Volkswagen Voyage que se desplazaba con movimientos sospechosos. Al interceptarlo, encontraron a una mujer mayor de edad sola en el interior, mientras que su acompañante logró huir antes de la intervención policial.

Durante el operativo, la Policía secuestró varios elementos en el interior del automóvil: un inhibidor de alarmas tipo handy, un teléfono celular, dinero en efectivo, piezas de bronce y un ventiluz, este último sustraído de una fábrica ubicada en barrio Remedios de Escalada.

La mujer fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la justicia.