Detuvieron a un hombre que atacó a su hijastro con un cuchillo

Un hombre de 31 años fue detenido por la Policía de Córdoba luego de haber atacado a su hijastro con una cuchilla de carnicero. Según pudo conocerse, el hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la noche en una vivienda de la ciudad de Río Tercero y la víctima tiene 19 años y está fuera de peligro.

El violento episodio se originó tras una discusión y el joven resultó herida en la zona intercostal izquierda, siendo trasladado por personal de los bomberos hacia un hospital de la zona.

El agresor fue aprehendido y se logró además el secuestro del arma blanca. Fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, a cargo de la doctora Paula Bruera.