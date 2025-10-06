Dos viviendas afectadas por incendios en distintos barrios de Córdoba

Durante la noche, dos incendios en diferentes sectores de la ciudad de Córdoba demandaron la intervención de dotaciones de la Dirección Bomberos, dejando como saldo importantes daños materiales.

El primer siniestro ocurrió en calle Cerro Colorado al 3070, en barrio San Carlos, donde una vivienda prefabricada fue consumida totalmente por las llamas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Horas más tarde, otro incendio se produjo en la manzana 7 de barrio 2 de Abril. El fuego comenzó en la cocina-comedor de una vivienda y afectó electrodomésticos, muebles, prendas de vestir y diversos objetos personales.

Por precaución, una mujer embarazada y su hijo menor, que se encontraban en el domicilio al momento del siniestro, fueron trasladados al Hospital Príncipe de Asturias para un control médico.