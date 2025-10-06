Dramático: un naranjita se electrocutó mientras manipulaba un medidor

Un hombre que trabajaría como naranjita en el centro de Córdoba sufrió una potente descarga eléctrica mientras manipulaba un medidor de energía, en una vivienda ubicada sobre calle Tablada al 20, en barrio Centro.

Testigos indicaron que el hombre cayó al suelo tras el impacto y fue asistido por vecinos hasta la llegada del servicio de emergencias, que lo trasladó al Instituto del Quemado con lesiones que aún están siendo evaluadas.

El hecho causó conmoción entre los comerciantes y transeúntes del sector, que observaron la escena en plena tarde. Personal policial trabaja para establecer cómo ocurrió el accidente.